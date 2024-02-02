الجيش الباكستاني يقتل 24 مسلحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الجمعة، أنه قتل 24 مسلحاً خلال ثلاثة أيام في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة العلاقات العامة للخدمات الداخلية، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء إن مجموعة مسلحة تضم انتحاريين هاجمت منطقتين في إقليم بلوشستان.

وأضافت "تم تعقب هؤلاء الإرهابيين بعد ذلك في عمليات انتهت الآن بعد تطهير المنطقة وتأمينها".

كذلك، قُتل أربعة من أفراد الأمن ومدنيان خلال الهجوم والمداهمات اللاحقة.

والإقليم الجبلي غني بالمعادن، وهو أكبر أقاليم باكستان مساحة وأقلها سكانا. ويوجد فيه أكبر حقل للغاز الطبيعي في باكستان، كما يعتقد أنه غني بالكثير من الاحتياطيات غير المكتشفة.

وهو غني أيضا بمعادن نفيسة مثل الذهب الذي زاد إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.

ويحتل الإقليم موقعاً رئيساً في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو جزء من مبادرة البنية التحتية الضخمة (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.