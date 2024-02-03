شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للكتاب يزور جناح "معلومات الوزراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 دكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة.

وخلال الزيارة استعرض إصدارات المركز المختلفة المشاركة في المعرض، وكذلك الإصدارات المعروضة بتقنية الواقع الإفتراضي "الميتافيرس"، وعدد من التطبيقات والمواقع المختلفة الخاصة بالمركز.

وأشاد بإصدارات المركز المختلفة، وكذلك بمجهودات المركز البارزة في المجالات كافة.