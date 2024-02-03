تفاصيل هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات الماضية موافقة مبدئية بين حماس وإسرائيل، هلى هدنة جديدة.

وحسبما أعلنت قناة العربية- الحدث، أن الوسطاء سلموا حركة حماس مقترح هدنة، حيث أبدت الأخيرة موافقة مبدئية على أن يبدأ بوقف النار، المقترح الذي سلمه الوسطاء يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، وتتضمن الهدنة المقترحة الإفراج عن 36 رهينة لدى حماس بمعدل رهينة كل يوم.

كذلك أوضحت العربية- الحدث، أن حماس طالبت بالإفراج عن 3 آلاف سجين فلسطيني لدى إسرائيل، وطالبت أيضاً بتعديل اتفاق الهدنة المقترح لـ 4 مراحل بدلا من 3.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تدعم جوانب الاتفاق المقترح بهدنة في غزة وتدعو إسرائيل لقبوله.