من هو محافظ المركزي التركي الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاتح كرهان محافظا جديدا للمصرف المركزي التركي بعد أن استقالت أول سيدة تولت هذا المنصب قبل أن تكمل عامها الأول.

وكرهان، كان نائب محافظ البنك المركزى، منذ يوليو 2023، حين قرر أردوغان تغيير طريقة إدارة السياسة النقدية للمركزي لمواجهة التضخم وعين حينها حفيظة أركان في منصب المحافظ.

وسيترقب السوق في تركيا، قرارات المحافظ الجديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية التشدية التي بدأتها سابقته من أجل خفض التضخم ورفعت الفائدة إلى مستوى 45%.

من هو فاتح كرهان؟

ولد عام 1982 في ولاية أسكي شهير.

تخرج من قسمي الهندسة الصناعية والرياضيات في جامعة بوغاز ايتشي عام 2006.

حصل على الماجستير والدكتوراه في جامعة بنسلفانيا الأمريكية عام 2012.

عمل خبيرا اقتصاديا في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2012.

تولى منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السياسة النقدية في نفس المؤسسة حتى عام 2022.

عمل أستاذًا محاضرًا غير متفرغ في جامعتي كولومبيا ونيويورك.

عين خبيرا اقتصاديا في شركة "أمازون" الأمريكية عام 2022.

عين في منصب كبير الاقتصاديين في أمازون في نوفمبر 2022.