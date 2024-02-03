انت الان تتابع خبر مجلس البصرة يفشل مجدداً بعقد جلسة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل الخليج 365، فإن مجلس محافظة البصرة بدى خالياً من أي عضو.

وكانت قد اعلنت الناطق الرسمي باسم كتلة البصرة، ايمان المالكي، مقاطعة جلسة مجلس المحافظة المقررة مساء اليوم السبت، فيما اشارت الى ان كتلتها لم تحصل على توافقات مع كتلة تصميم.



وقالت المالكي في حديث لـ الخليج 365، انه "لم تحضر كتلة البصرة لعدة أسباب منها المفاوضات التي لا تزال قائمة في بغداد مع كتلة تصميم"، مشيرة الى انه "نأمل بان تفضي المفاوضات الى خير".

وأضافت، انه "نحن ملتزمين بالمدد الدستورية وهي من ستحدد الموعد للجلسة القادمة".

وفي وقت سابق، حددت محافظة البصرة الساعة السادسة من عصر اليوم السبت المصادف 3 شباط 2024 موعداً لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة الجديدة في مبنى حكومة البصرة المحلي.