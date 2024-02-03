مجلس النواب الأميركي يصوت الأسبوع المقبل على تشريع لتقديم مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "مجلس النواب الأميركي يصوّت الأسبوع المقبل على تشريع لتقديم مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل". يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الأصوات المعارضة بين السياسيين والرأي العام الأميركي لسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة مع حصار القطاع منذ 7 تشرين الأول، مطالبين بالضغط لوقف إطلاق النار ووقف دعم تل أبيب.

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