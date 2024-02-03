انت الان تتابع خبر موقف عربي جديد يخص القصف الأمريكي في سوريا والعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وزارة الخارجية العمانية بأن بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع سوريا وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في سوريا.واتفق الوزيران عل أهمية اللجوء إلى الحوار الجاد بين جميع الأطراف، واحتواء التصعيد والصراعات، فضلا عن انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية وإيلاء الأولوية لحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تحقيقا للسلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق ما ذكر بيان الخارجية.

وقالت الخارجية العمانية في بيان آخر إن الوزير بدر بن حمد البوسعيدي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب فيه عن تضامن سلطنة عمان مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، بالإشارة إلى الهجمات الأمريكية على مواقع في العراق.

وشدد الوزيران على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والتأكيد على أولوية وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم وتمهيد الطريق لتحقيق سلام عادل وشامل بمشاركة جميع الأطراف، حسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على العراق وسوريا، وأسفرت الضربات عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.