عبور 106 شاحنات مساعدات ميناء رفح البري للفلسطينيين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبرت اليوم من ميناء رفح البري في شمال سيناء 106 شاحنات، منها 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، وأربع شاحنات وقود، وشاحنتان آخريان محملتان بغاز الطهي للفلسطينيين بقطاع غزة .

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له، أنه تم استقبال 40 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية .