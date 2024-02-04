- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 106 شاحنات مساعدات ميناء رفح البري للفلسطينيين في قطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
عبرت اليوم من ميناء رفح البري في شمال سيناء 106 شاحنات، منها 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، وأربع شاحنات وقود، وشاحنتان آخريان محملتان بغاز الطهي للفلسطينيين بقطاع غزة .
وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له، أنه تم استقبال 40 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية .