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عبور 106 شاحنات مساعدات ميناء رفح البري للفلسطينيين في قطاع غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبرت اليوم من ميناء رفح البري في شمال سيناء 106 شاحنات، منها 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، وأربع شاحنات وقود، وشاحنتان آخريان محملتان بغاز الطهي للفلسطينيين بقطاع غزة .

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له، أنه تم استقبال 40 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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