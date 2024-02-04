46 قتيلاً جراء الحرائق في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس التشيلي غابريال بوريتش، أن 46 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حرائق الغابات التي تجتاح وسط تشيلي وجنوبها، مضيفاً أن هذه الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن النيران أتت على زهاء 43 ألف هكتار السبت، خصوصاً عند ساحل المحيط الهادئ.

وفرضت السلطات حظراً للتجول ليلاً اعتباراً من التاسعة 21,00 (00,00 ت غ)، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي.

وأطلقت دعوات جديدة للإخلاء، دون أن يكون ممكناً معرفة عدد السكان الذين بقوا في منازلهم.

في المجمل، كان هناك 92 حريقاً نشطاً حتى منتصف نهار السبت، بينها 40 حريقاً تحت السيطرة، معظمها في منطقة فالبارايسو لكن أيضاً في وسط البلاد وجنوبها، حسبما أعلنت وزير الداخلية.