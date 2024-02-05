ابو الحسن: كلام بري اليوم بشأن الحوار والتشاور لإنتخاب رئيس إيجابي جداً وهذه مبادرة يجب تلقفها

اشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن الى ان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم بشأن الحوار والتشاور لإنتخاب رئيس للجمهورية إيجابي جداً وهذه مبادرة يجب تلقفها. ولفت ابو الحسن في تصريح تلفزيوني، الى ان "الظروف تفرض الخيارات، ودعونا نجرّب الحوار فيما بيننا علنا نصل الى نقطة مشتركة، ويجب عدم إعتبار أن الطرف الآخر متصلّب ومتشبّث برأيه".

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