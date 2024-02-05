سقوط اصابات بانفجار بمنطقة سكنية في يريفان

وقع انفجار في منطقة سكنية بمنطقة نورعريش بالعاصمة الأرمينية يريفان، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة.

وبحسب البيانات الأولية، دمر الانفجار مبان واقعة بمنطقة "نور عريش" وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار وقع في مخبز وناجما عن انفجار اسطوانة غاز.

وتقوم فرق الإنقاذ بعمليات البحث والإنقاذ حيث تمكنت من انتشال شخصين من تحت الأنقاض.