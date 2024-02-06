حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري، بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم بسبب أحوال الطقس، هي كفرذبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، عيناتا الارز، جرد مربين الهرمل.

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