انت الان تتابع خبر بينهم بلد عربي.. 10 دول صاحبة أسعار الفائدة الأعلى في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المتوقع أن تتجه هذه الدول في العام الحالي نحو بداية عمليات خفض تكاليف الاقتراض، مع تباطؤ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية.وفي أولى اجتماعات العام الجديد، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثبات على أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 5.25% و5.5%. ورفض رئيس البنك، جيروم باول، إعلان النصر في معركة التضخم، مما يعكس حذرًا من التغييرات المفاجئة.كما استمر بنك إنجلترا في تثبيت الفائدة عند 5.25% دون أي تغيير، مشيرًا إلى حاجة صانعي السياسات إلى المزيد من الأدلة على انحسار التضخم قبل البدء في خفض معدلات الفائدة. في السويد، قرر البنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة عند 4%.

وفيما يلي، كشف موقع ترادينج إيكونومكس" عن أحدث إحصائية للدول الأعلى من حيث معدلات الفائدة في العالم، مع بداية العام الجديدة.

وكشفت إحصائية الموقع عن بقاء أعلى معدلات الفائدة في العالم في زيمبابوي، حيث بلغت 130%، وأن هذا المستوى الهائل للفائدة يشكل تحدّيًا كبيرًا للاقتصاد الزيمبابوي، خاصة وأن متوسط الفائدة في الفترة من 2019 حتى العام الماضي كان يبلغ 81.95%.

وشملت القائمة التي ضمت أعلى 10 دول في معدلات الفائدة، ما يلي من البلدان:

في المركز الأول، جاءت زيمبابوي التي بلغت بها أسعار الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 130%.

في المركز الثاني، جاءت الأرجنتين التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 100%.

في المركز الثالث، جاءت فنزويلا التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 56.69%.

في المركز الرابع، جاءت تركيا التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 45%.

في المركز الخامس، جاءت غانا التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 29%.

في المركز السادس، جاءت السودان التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 28.3%.

في المركز السابع، جاءت الكونغو التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 25%.

في المركز الثامن، جاءت ملاوي التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 24%.

في المركز التاسع، جاءت إيران التي بلغت بها الفائدة مع بداية 2024، ما نسبته 23%.

ثم في المركز العاشر جاءت سيراليون التي بلغت بها نسبة الفائدة 22.25% مع بداية 2024.