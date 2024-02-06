انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تبدي موقفاً من الحوار الأمني العراقي - الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت خلال كلمة بمجلس الأمن الدولي، إن "ارسال الرسائل من خلال الضربات لا يؤدي إلا إلى تصعيد للتوترات وإلى قتل الناس أو إصابتهم وإلى تدمير الممتلكات، وبدلاً من اللجوء إلى استخدام القوة، ينبغي أن تركز جميع الجهود على حماية العراق من الانجرار بأي شكل من الأشكال إلى صراع أوسع نطاقاً".وأضافت، "لقد تمت الانتخابات المحلية في 2023 بطريقة سلمية على نطاق واسع وبشكل سليم من الناحية الفنية. ومثّل ذلك محطة أخرى في جهود الحكومة للخروج من حلقات القصور السابقة، ونأمل حقاً أن تدل إعادة إنشاء الحكومات المحلية على المضي في خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام".

واعتبرت، أن "الإصلاحات والتنمية ضروريان لفتح آفاق مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع العراقيين، مستقبل يستطيع فيه الشباب الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم لتحسين حياتهم ومجتمعاتهم

وتابعت بلاسخارت، أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بذلك بمفردها، ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن يواصل جميع السياسيين العراقيين السعي لوضع البلاد على أوضح طريق للنجاح، بما يخدم مصالح جميع العراقيين. والأمر نفسه ينطبق على أي طرف فاعل آخر في داخل العراق أو خارجه: يتوقع منهم أن يدعموا هذا الهدف، بدلاً من إحباطه".

وشددت، على ضرورة "إيقاف الهجمات".

وأردفت، "لا يسعني إلا أن آمل أن يتعرّف الناس من جميع أنحاء العالم يوماً ما، على العراق، إنه بلد ذو جمال هائل، بلد ذو تنوع وثقافة غنيين، حيث توجد العديد من الفرص لاغتنامها".

وأتمت بلاسخارت، كلامها بالقول: "أتوجه بالإشادة بجميع العراقيين رجالاً ونساء على تضحياتهم وقوتهم وعمق التزامهم ببناء عراق مزدهر وديمقراطي وسلمي، عاش العراق".

