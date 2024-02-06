وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 8510 طلاب أصيبوا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي، لافتة النظر إلى تعرض 350 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحرمهم من الدراسة للشهر الخامس على التوالي مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر 4895 طالبا فلسطينيا قتلهم العدوان الإسرائيلي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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