ترتيب خلافة العرش البريطاني

1 - الأمير ويليام، الابن الأكبر لتشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وهو متزوج من كيت، أميرة ويلز، ويتبعه أطفالهما الثلاثة في خط الخلافة.
2 - الأمير جورج، أمير ويلز، ولد في يوليو 2013.
3 - الأميرة شارلوت، أميرة ويلز، ولدت في مايو 2015.
4 - الأمير لويس، أمير ويلز، ولد في أبريل 2018.
5 - الأمير هاري، الابن الأصغر لتشارلز وديانا، الذي تخلى عن واجباته الملكية، ولكنه احتفظ بمكانته في الصف.
6 - آرتشي ماونتباتن وندسور، ولد لهاري وميغان، دوقة ساسكس، في مايو 2019.
7 - ليليبيت ماونتباتن وندسور، ولدت لهاري وميغان في يونيو 2021.
8 - الأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.
9 - الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى لأندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون.
10 - سيينا إليزابيث، ابنة بياتريس وإدواردو مابيلي موززي، وولدت في سبتمبر 2021.
11 - الأميرة يوجيني، الابنة الصغرى لأندرو وفيرغسون.
12 - أغسطس بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في فبراير 2021.
13 - إرنست بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في مايو 2023.
14 - الأمير إدوارد، أصغر أبناء إليزابيث الثانية وفيليب.
15 - جيمس، الفيكونت سيفيرن، ابن إدوارد وزوجته صوفي، دوقة إدنبرة.
16 - السيدة لويز ماونتباتن وندسور، ابنة إدوارد وصوفي.
17 - الأميرة آن، الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.
18 - بيتر فيليبس، ابن آن وزوجها السابق مارك فيليبس.
19 - سافانا فيليبس، الابنة الكبرى لبيتر فيليبس وزوجته السابقة أوتوم كيلي.
20 - إيسلا فيليبس، الابنة الصغرى لبيتر فيليبس وأوتوم كيلي.
21 - زارا تيندال، ابنة الأميرة آن ومارك فيليبس.
22 - ميا تيندال، الابنة الكبرى لزارا وزوجها مايك تيندال.
23 - لينا تيندال، الابنة الصغرى لزارا ومايك تيندال.
24 - لوكاس تيندال، ابن زارا ومايك تيندال.
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