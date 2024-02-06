ترتيب خلافة العرش البريطاني

بينما يتلقى الملك تشارلز الثالث العلاج من السرطان، يظل ملك بريطانيا ورئيس الدولة. وهذا هو ترتيب الخلافة على العرش:

1 - الأمير ويليام، الابن الأكبر لتشارلز والأميرة الراحلة ديانا، وهو متزوج من كيت، أميرة ويلز، ويتبعه أطفالهما الثلاثة في خط الخلافة.

2 - الأمير جورج، أمير ويلز، ولد في يوليو 2013.

3 - الأميرة شارلوت، أميرة ويلز، ولدت في مايو 2015.

4 - الأمير لويس، أمير ويلز، ولد في أبريل 2018.

5 - الأمير هاري، الابن الأصغر لتشارلز وديانا، الذي تخلى عن واجباته الملكية، ولكنه احتفظ بمكانته في الصف.

6 - آرتشي ماونتباتن وندسور، ولد لهاري وميغان، دوقة ساسكس، في مايو 2019.

7 - ليليبيت ماونتباتن وندسور، ولدت لهاري وميغان في يونيو 2021.

8 - الأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.

9 - الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى لأندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون.

10 - سيينا إليزابيث، ابنة بياتريس وإدواردو مابيلي موززي، وولدت في سبتمبر 2021.

11 - الأميرة يوجيني، الابنة الصغرى لأندرو وفيرغسون.

12 - أغسطس بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في فبراير 2021.

13 - إرنست بروكسبانك، ولد ليوجيني وجيمس بروكسبانك في مايو 2023.

14 - الأمير إدوارد، أصغر أبناء إليزابيث الثانية وفيليب.

15 - جيمس، الفيكونت سيفيرن، ابن إدوارد وزوجته صوفي، دوقة إدنبرة.

16 - السيدة لويز ماونتباتن وندسور، ابنة إدوارد وصوفي.

17 - الأميرة آن، الطفلة الثانية والابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.

18 - بيتر فيليبس، ابن آن وزوجها السابق مارك فيليبس.

19 - سافانا فيليبس، الابنة الكبرى لبيتر فيليبس وزوجته السابقة أوتوم كيلي.

20 - إيسلا فيليبس، الابنة الصغرى لبيتر فيليبس وأوتوم كيلي.

21 - زارا تيندال، ابنة الأميرة آن ومارك فيليبس.

22 - ميا تيندال، الابنة الكبرى لزارا وزوجها مايك تيندال.

23 - لينا تيندال، الابنة الصغرى لزارا ومايك تيندال.

24 - لوكاس تيندال، ابن زارا ومايك تيندال.