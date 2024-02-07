أوروبا تؤكد دعمها «الثابت» لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

وصل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى كييف أمس في زيارة تهدف للتأكيد على «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت» لأوكرانيا مع اقتراب الأزمة من دخول عامها الثالث.

وقال بوريل في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» «أنا هنا لأبحث مع أصدقائنا الأوكرانيين دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا - على الجانب العسكري وعلى الجانب المالي من خلال التسهيل الجديد الخاص بأوكرانيا وكذلك على صعيد مسار إصلاح الاتحاد الأوروبي».

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس، إن التغيير العسكري والسياسي المتوقع قريباً لن يكون له تأثير على علاقات كييف مع حلفائها الغربيين.

وذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه يفكر في «إعادة ضبط» تتضمن استبدال عدد من كبار المسؤولين بما يتجاوز القطاع العسكري. وهناك تكهنات قوية بإقالة قائد الجيش الأوكراني.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي «لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر على علاقاتنا مع شركائنا».

وأضاف أن زيلينسكي يمتلك الصلاحية الدستورية لإقالة قائد الجيش إذا رأى فائدة من ذلك.

وأردف قائلاً إن أي تغيير لن يكون علامة على الانقسامات على صعيد المجهود الحربي الأوكراني.