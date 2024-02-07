الجيش الاوكراني: روسيا أطلقت 44 صاروخا و20 مسيّرة صباح الأربعاء

أعلن القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري زالوجني ان "روسيا أطلقت صباح الأربعاء 44 صاروخا و20 مسيّرة على أوكرانيا وقد "دُمر" ثلثاها". وكشف زالوجني في بيان إنه من بين 64 جهازا اعترضت القوات الأوكرانية 29 صاروخ كروز و15 مسيّرة.

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