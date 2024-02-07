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تل أبيب تنتظر اجتماع الكابينت قبل الرد على مقترح حماس

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ياسر رشاد - القاهرة - القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب لن تسلم ردها على رد حماس قبل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي مساء الخميس

وكان مصدر في مكتب نتنياهو قال، إن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".

وذكرت قناة "بي بي سي" التلفزيونية أن إسرائيل تدرس الاقتراح، لكنها متشائمة بشأنه، ومن المقرر أن اقتراح حماس سيناقش في الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، وفي المجلس العسكري يوم الخميس.

وقدمت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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