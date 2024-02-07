الكرملين: الاستعدادات للاجتماع بين بوتين وأردوغان مستمرة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاستعدادات للمفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان مستمرة، وسيتم تحديد المواعيد.

وحسب سبوتنيك، أوضح بيسكوف حول اللقاء المرتقب: "نواصل الاستعدادات لاجتماع الرئيسين. وسيتم الاتفاق على المواعيد".

وأفاد مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تبحث روسيا وتركيا تعزيز التجارة بالعملات الوطنية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى البلاد.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "هذا الأمر (تعزيز التجارة بالعملات الوطنية) أحد البنود المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي، ويُبقي القادة دائمًا هذا الموضوع في مركز اهتمامهم ويهتمون بالإحصاءات ذات الصلة".

وأضاف المصدر أنه "مما لا شك فيه أن آفاق التعاون الثنائي بشأن توسيع مجالات التجارة بعملاتنا (الليرة والروبل) ستتم مناقشتها".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصدد زيارة تركيا، خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.