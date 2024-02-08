الأمم المتحدة: حد الجوع في غزة زاد 12 ضعفا بسبب الهجمات الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن حد الجوع في قطاع غزة الفلسطيني زاد 12 ضعفاً بسبب الهجمات الإسرائيلية.



وأوضح دوجاريك في تصريح صحفي، الأربعاء، أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يتعرضون لخطر جسيم بسبب نقص الغذاء وخدمات الرعاية الصحية وعدم كفاية المياه النظيفة في غزة.



وأشار دوجاريك إلى أن الوضع في غزة سيكون أسوأ بكثير إذا لم يتم توفير الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة.



وذكر أن عمال الإغاثة الإنسانية يقدمون المساعدة للأطفال دون سن 5 سنوات والنساء الحوامل والمرضعات.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الأربعاء، 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.



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