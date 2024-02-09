كيم جونغ أون: كوريا الجنوبية دولة معادية والعدو الأكثر ضررا

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها "دولة معادية"، وأنها "العدو الأكثر ضررا"، مؤكدا "رغبته في حماية السلام من خلال القوة بدلا من التفاوض".

واشار خلال خطاب ألقاه في فعالية حضرها احتفالا بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، الى إن "قرار بلاده بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل".

ورأى أن "الشمال لم يعد مضطرا إلى قبول القيود غير الواقعية المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب الذي كان يخطط لانهيار النظام الكوري الشمالي ويحلم بالاستيعاب والتوحيد"، مشددا على أنه "استنادا إلى تعريف الجنوب على أنه دولة معادية بشكل واضح أصبح من الممكن تنمية قوة عسكرية أقوى لها الشرعية في توجيه الضربات والتدمير في أي وقت والحفاظ على الاستعداد القتالي القوي".

وأضاف، أن "السلام ليس شيئا يمكن توسله أو المساومة عليه مقابل المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "أمام حدودنا أشخاص متحولين مهووسين بحماسة الحرب لقد استولوا على السلطة ويهددون أمن بلادنا بالبنادق الموجهة إلينا".