أوكرانيا تتبنى هجوما على مصفاتي نفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تبنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، هجوما بالطائرات المسيّرة استهدف ليلا مصفاتي نفط في منطقة "كراسنودار" بجنوب روسيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إسقاط 19 من هذه الطائرات ليل الخميس الجمعة.

وقال مصدر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية إن "مسيّرات جهاز (الأمن الأوكراني) ضربت مصفاتي نفط في منطقة كراسنودار في الوقت نفسه: ليس فقط مصفاة إيلسكي إنما أيضا مصفاة أفيبسكي".

وأضاف المصدر أنه في مصفاة إيلسكي "اندلع حريق كبير وتضررت وحدة المعالجة الأولية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 3,6 مليون طن في السنة".

سبق لهذه المصفاة أن استهدفت بطائرات مسيّرة العام الماضي.

وقال المصدر نفسه إن مصفاة أفيبسكي "تضررت" أيضا لكن "يجري تقييم التداعيات".

في منطقة كراسنودار، أشارت أجهزة الطوارئ المحلية إلى اندلاع حريق في مصفاة للنفط في إيلسكي.

وكان الجيش الروسي أعلن، في وقت سابق، اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الخميس الجمعة في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدافاع الروسية "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت المسيّرات في مناطق كورسك (2) وبريانسك (5) وأوريل (4) وكراسنودار (2)، وفوق البحر الأسود (6)".

وكتب الحاكم المحلي لمنطقة أوريل، الواقعة على مسافة حوالى 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الروسية موسكو، أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية كانت تستهدف منشآت للطاقة.