قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في مخيم عين الحلوة ولم يعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: منصور عيسى ذيبة (من مواليد عام 1958، فلسطيني) الذي غادر بتاريخ 7-2-2024، منزله الكائن في مخيّم عين الحلوة- صيدا، ولم يعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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