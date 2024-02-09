القائد العام الجديد للجيش الأوكراني يدلي بأول تصريح علني

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الجنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأول تصريحات علنية منذ توليه مهامه.

وقال سيرسكي إن الجيش الأوكراني بحاجة إلى التكيف وابتكار أساليب جديدة للقتال.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوجني. وهو أكبر تغيير لكبار القادة منذ اندلاع الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وقال سيرسكي، في منشور على تطبيق تلغرام "التغيير والتحسين المستمر لوسائل وأساليب الحرب هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح"، مشيرا إلى الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية باعتبارها أمثلة للتكنولوجيا الجديدة التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا.

وتشن القوات الروسية حاليا هجوما على بلدة "أفدييفكا" الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة.

وتولى سيرسكي، الذي كان قائدا للقوات البرية، قيادة عمليات الدفاع عن العاصمة الأوكرانية في بداية الأزمة الحالية وخلال الهجوم المضاد الخاطف في الشمال الشرقي.