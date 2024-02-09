قتيلان وأربعة جرحى في الإشكال العائلي الذي حصل في صور

أدى الاشكال العائلي الذي حصل في وقت سابق من اليوم في صور إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى نقلوا إلى مستشفيات صور.

وكان قد وقع إشكال بين عائلتين على خلفية بناء درج في حارة صور، تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، نتج عنه سقوط عدد من الجرحى، حالة أحدهم خطرة جدًا.