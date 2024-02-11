محمد علي الحوثي: نقول للكيان الإسرائيلي أيّ تصعيد في رفح أو غزّة فلتعلموا أنّ مسارنا التصعيد

أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، التابع لحركة "أنصار الله"، "أنّنا نقول للكيان الإسرائيلي أيّ تصعيد في رفح أو غزّة فلتعلموا أنّ مسارنا التصعيد".

ولفت، في حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "طالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات (زعيم حركة أنصار الله) السيد عبد الملك الحوثي".

وحذّرت عدّة دول عربية ودولية من الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح والتي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لم تحقيق تل أبيب أهدافها المعلنة فيها بعد، أبرزها هزيمة حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين، فيما يتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بمعارك القطاع.