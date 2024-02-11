شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مؤشر جودة الهواء في دلهي يصنف "سيئ للغاية" والان نبدء بالتفاصيل

جودة الهواء في دلهي

الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن درجة الحرارة الصغرى وصلت في دلهي السبت إلى 5.2 درجة مئوية.ويأتي هذا بما يوازي أقل من خمس درجات من المتوسط في الموسم الحالي.واستقرت درجة الحرارة العظمى عند 23.6 مئوية، وهي حرارة معتادة في هذا الفصل، وتراوحت الرطوبة ما بين97 و 51 %.وذكر المجلس المركزي لمكافحة التلوث، أن مؤشر جودة الهواء في المدينة وصل إلى 309 في الساعة 1800 مساء، ويقع هذا ضمن فئة "سيئ للغاية".