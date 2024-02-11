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الهند.. مؤشر جودة الهواء في دلهي يصنف "سيئ للغاية"

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د ب أ - نيودلهي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن درجة الحرارة الصغرى وصلت في دلهي السبت إلى 5.2 درجة مئوية.
ويأتي هذا بما يوازي أقل من خمس درجات من المتوسط في الموسم الحالي.

جودة الهواء في دلهي

واستقرت درجة الحرارة العظمى عند 23.6 مئوية، وهي حرارة معتادة في هذا الفصل، وتراوحت الرطوبة ما بين97 و 51 %.
وذكر المجلس المركزي لمكافحة التلوث، أن مؤشر جودة الهواء في المدينة وصل إلى 309 في الساعة 1800 مساء، ويقع هذا ضمن فئة "سيئ للغاية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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