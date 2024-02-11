بسبب المكسيك..ترامب يسخر من بايدن

حيث أدلى بايدن بتصريحات نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عندما قال: "كما تعلمون مبدئيًا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات..".
وبث ترامب منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن خريطة عرّفت مصر بأنها المكسيك، في ما يبدو محاولة للسخرية من زلة لسان بايدن.
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