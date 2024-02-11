بسبب المكسيك..ترامب يسخر من بايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي جو بايدن، بعدما عرّف الأخير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.

حيث أدلى بايدن بتصريحات نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عندما قال: "كما تعلمون مبدئيًا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات..".

وبث ترامب منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن خريطة عرّفت مصر بأنها المكسيك، في ما يبدو محاولة للسخرية من زلة لسان بايدن.