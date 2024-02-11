شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4درجات يضرب هكاري شرقي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ولاية هكاري شرقي تركيا، صباح اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع في الساعة 0736 بالتوقيت المحلي (0436 بتوقيت جرينتش)، على عمق 74ر5 كيلومترات، ومركزه قضاء يوكساك أوفا.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر بشرية أو مادية.



زلزال الشهر الماضي

وضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر بحر إيجة غرب تركيا نهاية الشهر الماضي.وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن مركز هذا الزلزال كان قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير، ووقع في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كيلومترات.