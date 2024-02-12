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شارك النائب ابراهيم كنعان في العشاء السنوي للجمعية المارونية الخيرية للرهبانية المارونية اللبنانية في المملكة المتحدة-لندن، لمناسبة عيد القديس مارون، بحضور رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، وسفير لبنان في لندن رامي مرتضى ورئيس الرسالة المارونية في لندن الأب فادي كميد، وأبناء الجالية وفعاليات روحية واقتصادية واجتماعية واعلامية وحزبية لبنانية وبريطانية.
واستذكر المجتمعون، "مرحلة النضال الماروني التي قادها كنعان من خلال الجمعية المارونية وغيرها من المؤسسات اللبنانية والبريطانية لاسيما المجلس الحقوقي البريطاني للشرق الأوسط وجبهة تحرير لبنان، من اجل استعادة استقلال وسيادة لبنان وتعزيز التعاون الحقوقي والاقتصادي بين لبنان و بريطانيا منذ مطلع التسعينيات حتى العودة الى لبنان".
كما شارك كنعان في قداس عيد مار مارون الذي ترأسه الأباتي هادي محفوظ وأقيم في كنيسة سيدة لبنان في لندن، بمشاركة روحية ودبلوماسية وحزبية وحشد من أبناء الجالية.
وفي السياق، أكد كنعان، خلال لقائه منسق التيار الوطني الحرّ في بريطانيا أمين الخوري، أن "هناك مصلحة عربية ودولية بمساعدة لبنان وتحقيق استقراره ومنع الإنزلاق في الحرب، ولكن الأولوية تبقى لبنانية داخلية بوقف انتهاك الدستور في كافة المجالات لاسيما من خلال استمرار الشغور الرئاسي والحكومي، بانتخاب رئيس للجمهورية يحمل مشروعاً وطنيا إنقاذيا، يحافظ على الكيان، ويطلق عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الثقتين المحلية والخارجية بلبنان كما تأليف حكومة إنقاذية فاعلة مكتملة الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من لندن: مصلحة عربية ودولية بمنع الحرب والأولوية لانتخاب الرئيس وتأليف حكومة مكتملة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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