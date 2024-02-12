الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أننا "قصفنا مبنيين عسكريين وموقعا لحزب الله في بلدتي طير حرفا ومارون الراس جنوبي لبنان، ونفذنا غارات جوية على بنى تحتية للحزب في بلدتي الخيام والعديسة". كذلك أفاد أدرعي، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، بأننا "استهدفنا بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان".

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