زامبيا تخرج من إغلاق الكوليرا وتعود المدارس لطبيعتها

ياسر رشاد - القاهرة - تسعد ميرفيس كاتيكا بالعودة إلى المدرسة الثانوية وهي واثقة من أن معلميها سيساعدونها هي وزملاؤها في الفصل على مواكبة السرعة.

يقول الشاب البالغ من العمر 16 عاما لبي بي سي في العاصمة لوساكا، “ليست هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الانقطاع الطويل عن المدرسة، حدث ذلك أيضا خلال Covid-19 لذلك حرص والداي على قيامي بعمل مدرسي في المنزل من خلال الوصول إلى المواد من الإنترنت واستخدام الكتب المدرسية” .

أعيد فتح المدارس في جميع أنحاء زامبيا بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع لوقف انتشار تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة 600 شخص وأصاب 17000 منذ أكتوبر. يبدو أن الحالات تتباطأ الآن.

يجب على المدارس تطبيق قواعد الصحة والسلامة - بما في ذلك غسل اليدين بانتظام.

تقرأ مذكرة صادرة عن مدير مدرسة نخوازي الابتدائية ستانلي سيموابا "يتم تعقيم الأثاث الذي يستخدمه الطلاب قبل وأثناء وبعد الفصول الدراسية تحتوي المدرسة على غرفة عزل حيث سيتم الاعتناء بالأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الكوليرا أثناء انتظار الآباء لاصطحابهم ".

ومن الواضح أن الآباء في لوساكا شعروا بالارتياح لعودة أطفالهم إلى المدرسة حتى أن بعضهم تركهم قبل وقت طويل من فتح الفصول الدراسية.

يقول موتينتا نكيتاني، أحد الوالدين في لوساكا، "أنا واثق من أن الحكومة لديها تدابير لضمان سلامة الطلاب ومجتمع التدريس" بصفتنا آباء ، نحن ممتنون لأن وزارة الصحة تعمل بلا كلل لوقف الانتشار ، والانخفاض الكبير في الحالات والثقة في إعادة فتح المدارس هو شهادة على ذلك."