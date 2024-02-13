كينيا تبدأ دور الوساطة التمهيدية في محادثات جنوب السودان

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت كينيا عملية ما قبل الوساطة لتسوية نزاع سياسي سلمي في جنوب السودان بين الجماعات الرافضة وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بقيادة الرئيس سلفا كير.

وتلقى الرئيس كير، في بيان بثته هيئة إذاعة جنوب السودان المملوكة للدولة، رسالة من نظيره الكيني وليام روتو يسلط الضوء على التركيز على جهود وساطة السلام بين الحكومة والجماعات الرافضة.

وقال المبعوث الكيني، تشارلز كيتر، يرافقه سفير جنوب السودان في نيروبي، تشول ماوت أجونغو، إن الرسالة تحتوي على إطار لحل الخلافات بين جوبا والجماعات المتمردة، مشيرا إلى أن هذا يدل على التزام متجدد نحو تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت كيتر إن قادة جنوب السودان اعترفوا بالرسالة وأعربوا عن تصميمهم على لعب دور نشط في استعادة السلام الدائم في البلاد.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، تلقى الرئيس روتو قائمة بمندوبي الحكومة من الرئيس كير، سلمها المبعوث الرئاسي الخاص ألبينو أبوونغ في نيروبي.

وخلال القمة الإيطالية الأفريقية في روما، أجرى روتو مناقشات مع مسؤولي سانت إيجيديو وتعهد بأن كينيا ستعمل عن كثب مع الوسطاء السابقين.

كان من المتوقع أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات في مايو 2023، بعد شهرين من سحب الحكومة وفدها، لكن ذلك لم يحدث أبدا.

في ديسمبر 2023 ، نقل الرئيس كير المحادثات إلى كينيا.

هناك بعض التحفظات داخل تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان (SSOMA) ، حيث لا يشعر بعض الأعضاء بالارتياح تجاه كينيا كوسيط.

واستشهد التماس موجه إلى الرئيس روتو بأفعال سابقة تعاون فيها عناصر الأمن الكينيون مع أعضاء من الأجهزة الأمنية من جنوب السودان لتحديد وتعقب وترحيل المعارضين السياسيين إلى جنوب السودان حيث انتهى بهم المطاف في السجن أو قتلوا خارج نطاق القضاء.

"بينما نتحدث ، هناك مخاوف أمنية باقية ومشروعة ، تنبع من حالات الاختطاف والاختطاف والترحيل غير النظامي لقادة المعارضة وحقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين انتهى الأمر ببعضهم بالقتل في جنوب السودان" ، يقرأ جزئيا عريضة من ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان.

تم التوقيع على العريضة من قبل داك بوث ريك جاك والقس دانيال يور دينغ وتوت كواني كوك.

واستشهد النشطاء بقضية موريس مابيور أويكيجوك باك الذي تم تعقبه واختطافه بشكل غير قانوني في كينيا وترحيله إلى جنوب السودان حيث يحتجز حاليا في مقر أجهزة الأمن الوطني منذ فبراير 2023.

ومع ذلك، لم يستمع أحد إلى قضيته، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها أفراد عائلته والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى رفع القضية إلى المحكمة للاستماع إليها أمام الجمهور.

ورحب أعضاء الجماعات الرافضة بقرار الرئيس كير نقل المحادثات إلى كينيا على الرغم من التساؤل عن الفرق الذي ستجريه الكنيسة عن الوساطة.

وقال سيرينو هيتنغ، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، إنه على الرغم من عدم وجود ضمان بأن كينيا ستنجح حيث فشلت سانت إيجيديو، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يرفض محادثات السلام.

وكان زعيمه، باغان أموم، متشككا أيضا، مشيرا إلى أن سبب نقل المحادثات إلى نيروبي هو أن سوما أصر على أن يعالج المنتدى أسباب الصراع، وهو ما لا تشعر جوبا بالارتياح تجاهه.