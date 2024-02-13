زيادة 25%.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏كتبت -داليا الظنينى:

حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من التجار الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعض الناس تستغل الفرصة.

قال السيد إن هناك ارتفاعًا في الأسعار بنسب تجاوزت الـ 200% خلال الفترة الأخيرة، ولا بد من آليات لضبط الأسعار وتحقيق الرقابة الصارمة على الأسواق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء، أن "هناك بعض التجار يستغلون الأزمات، والمواطن المصري غلبان ويجب أن يكون بؤرة اهتمام التاجر".

وأوضح أن زيادة الطلب في شهر رمضان يساهم في رفع الأسعار بنسبة 20 لـ 25 %، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تقوم بجهود كبيرة خلال معارض أهلا رمضان، والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والبحث عن آليات واضحة ومحددة وقوية لضبط الأسعار.

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