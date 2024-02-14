أزهري يٌحسم الجدل.. هل عيد الحب بدعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أجاب الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردًا على سؤال الإعلامية "هبة الأباصيري" مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ورد من إحدى السيدات: "جوزي بقوله بكرة عيد الحب وعايزة هدية قالي عيد الحب بدعة.. فهل هو بدعة؟".

وقال المشد، إن الأعياد تشمل معنى عاما ومعنى خاصًا، والأعياد الدينية معروفة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد معناه تكرار الشيء سواء سنويًا أو غيره، متابعًا: "لذلك أي حد عنده مناسبة سعيدة هي عيد العيد يأتي من العود وتكرارها تكرار المناسبة وهو بالمعنى اللغوي العيد والذي يشمل الفرحة".

وأكد المشد، أن عيد الحب ليس بدعة، وأي زوج وزوجة يستطيعون الاحتفال به مافيش مشكلة لأنه مافيهوش أي بدعة شرعية لأنه مش عيد من الأعياد الدينية.

يذكر أن العالم يحتفل بعيد الحب في يوم 14 فبراير من كل عام، تيمنًا بالقديس فالتين في روما، الذي يعد صاحب هذا الاحتفال منذ القرون الوسطى، حتى مع التطور الهائل من التكنولوجي وتقدم العصور إلا أن العشاق وحتى الأطفال يهتمون بطقوس الاحتفال بعيد الحب في كل عام.