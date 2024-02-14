كوريا الجنوبية تشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات في تايلاند

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كوريا الجنوبية أن قواتها البحرية وقوات مشاة البحرية تغادر اليوم الأربعاء للمشاركة في مناورات سنوية متعددة الجنسيات في تايلاند لتعزيز قدراتها على الإنزال البرمائي والعمليات الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سفينة الإنزال "نو جيوك بونج"، والتي تزن 4,900 طن وعلى متنها 330 فردا، قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب ستغادر شرق سول في وقت لاحق من اليوم للانضمام إلى مناورات "كوبرا جولد" المقرر انعقادها ما بين 26 فبراير و8 مارس.

وأضافت أن المناورات التي تقودها تايلاند والولايات المتحدة بشكل مشترك ستجرى في عدة مناطق في البلد الشرق آسيوي، وستنضم إليها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا واليابان، كما ستقوم القوات متعددة الجنسيات بمختلف المناورات الميدانية، بما في ذلك عمليات الإنزال البرمائي وتدريبات خاصة على حرب الغابات، وتدريبات البناء تحت الماء، كما ستجري القوات تدريبات دفاع سيبراني بانضمام افتراضي لقوات مركز العمليات السيبرانية التابع للبحرية. وسيشمل التمرين تدريبات دعم إنساني بانضمام الصين والهند.

يذكر أن أطلقت مناورات "كوبرا جولد" عام 1982 وهي تركز على تدريب القوات متعددة الجنسيات على مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استقرار منطقة تشهد صراعا مسلحا افتراضيا، وانضمت كوريا الجنوبية لها كعضو فعال في عام 2010 كما في الوقت نفسه، ستقوم القوات الكورية بزيارة السفينة الحربية “إت”.