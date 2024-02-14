تعديلات فورية.. شويغو يطور صواريخ "كينجال" و"إسكندر"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، أصدر تعليماته بإجراء تغييرات فورية على الصاروخين "إسكندر" و"كينجال"، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، والأنظمة المضادة للمسيرات.

وأشارت الوزارة إلى أن شويغو قام بفحص عملية تنفيذ إنتاج أنظمة صواريخ تكتيكية محمولة وتشغيلية في مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في موسكو، وذلك خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية.

وكما أكدت وزارة الدفاع الروسية، خلال اجتماع عقب زيارة العمل، أنه "تم إصدار أوامر من قبل وزير الدفاع الروسي بإجراء التعديلات والتحسينات على الفور على صواريخ "إسكندر" و"كينجال"، مع الأخذ بالاعتبار تجربة استخدامها في المنطقة العسكرية الشمالية".