3 قتلى في هجوم بالقنابل على مخيم للنازحين في الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت مجموعة من المتمردين مخيما للنازحين في إقليم شمال كيفو بشرق الكونغو مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، حسبما ذكرت جماعة مجتمع مدني محلية يوم الثلاثاء.

حيث أثار العنف في المنطقة التي ضربها الصراع احتجاجات وحذرت منظمة إنسانية من أن الآلاف يواجهون إمكانية محدودة للحصول على المساعدات.

قال زعيم المجتمع المدني ويتي موامي ينغا، إن قصفت جماعة متمردة لها صلات مزعومة برواندا المجاورة مخيم زينة يوم الاثنين الذي يبعد 16 ميلا عن مدينة غوما، وجاء القصف بعد أيام من الهجمات في مكان غير بعيد عن المدينة.

ولم يعلن متمردو حركة 23 مارس مسؤوليتهم عن الهجوم لكن يبدو أنهم أكدوا يوم الثلاثاء أنهم كانوا متجهين إلى بلدة ساكي القريبة من غوما.

وقالت حكومة الكونغو وخبراء من الأمم المتحدة إن حركة 23 مارس تتلقى دعما عسكريا من رواندا رغم أن بلادها تنفي ذلك.

وقال المتحدث باسم الجماعة لورانس كانيوكا في بيان "إن حركة 23 مارس قادمة لتحريرهم وحمايتهم من تلك المدفعية الثقيلة" في إشارة إلى قتالهم المستمر مع قوات الأمن الكونغولية.

وقد فر الآلاف من منازلهم إلى غوما في الأيام الأخيرة مع اشتداد القتال وامتلاء المستشفيات في المدينة بالمدنيين المصابين، وكثير منهم يتلقون رعاية طبية محدودة.

"إن رقائي على سرير المستشفى هذا يضر بي،" كما أفاد أوشيندي سولاي، وهو أب مصاب لعشرة أطفال يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، قال سولي: "لدي عشرة أطفال ، إنهم يعانون".

وقد نزح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع منذ نوفمبر، وفقا لما ذكرته منظمة ميرسي كور للإغاثة يوم الثلاثاء.

ويضاف ذلك إلى 6.9 مليون شخص فروا بالفعل من ديارهم في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وحذرت المجموعة من أن الطرق الرئيسية حول غوما قد قطعت أيضا بسبب إطلاق النار وأصوات المدفعية.

وقالت إميلي فونك، المديرة القطرية لمنظمة ميرسي كور في الكونغو: "تتصارع وكالات الإغاثة الآن مع القرارات اليومية بشأن مكان ووقت تقديم المساعدة بشكل آمن وسط تقارير عن وقوع عمال الإغاثة في مرمى النيران".

وبسبب غضبهم من الصراع نظم مئات الأشخاص احتجاجات في كينشاسا عاصمة الكونجو يوم الاثنين مستهدفين سفارات أجنبية يتهمونها بعدم دعم البلاد لإنهاء العنف.

وأدانت بنتو كيتا، أكبر مسؤول في الأمم المتحدة في الكونغو، الاحتجاجات ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعتبرها الحكومة الكونغولية غير فعالة في البلاد مغادرة البلاد قبل الموعد النهائي في ديسمبر.

وعلى سريرها في المستشفى في غوما، ناشدت فيزا بونغونغوا، وهي امرأة حامل أصيبت الأسبوع الماضي في إحدى الهجمات، إنهاء الصراع.

"أهم شيء هو مساعدتنا على إنهاء هذه الحرب"، قال بونغونغوا. "M23 تجعلنا نعاني".