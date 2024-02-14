زار النائب ناصر جابر مستشفى النبطية الحكومي لمعاينة الجرحى جراء العدوان الاسرائيلي على مدينة النبطية واهلها، واشار جابر الى ان الاستهداف الصهيوني المتكرر لمدينة النبطية يهدف لكسر ارادة شعبها الصامد في وجه الاعتداءات.

كانت هذه تفاصيل خبر ناصر جابر من مستشفى النبطية الحكومي: الاستهداف الصهيوني المتكرر للمدينة يهدف لكسر ارادة شعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.