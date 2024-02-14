اعلنت الشرطة الأميركية إن العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية في مدينة كانساس بولاية ميزوري اليوم خلال مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول".
ولم تتضح بعد حالة الضحايا. وذكرت الشرطة أنها احتجزت مسلحين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أشخاص بأعيرة نارية خلال مسيرة للاحتفال بفوز "كانساس سيتي تشيفز" بالسوبر بول في ميزوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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