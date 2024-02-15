فرق الاسعاف تمكنت بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض في النبطية

تمكنت فرق الإسعاف والإغاثة بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين في المكان المستهدف بمدينة النبطية.

وقد ادت الغارة الاسرائيلية الى استشهاد عدد من الاشخاص بينهم والدة الطفل زينب برجاوي وشقيقه محمود عامر وجرح والده علي عامر.