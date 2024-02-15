صور.. انطلاق حفل نقل السلطة الـ 75 لغوجي أورومو في إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ حفل نقل السلطة الـ 75 لغادا في غوجي أورومو، بمناسبة تسليم السلطة من فصول هارموفا إلى روبالي غادا، في ميي بوكو، وهو موقع طقسي موجود في منطقة آنا سورا في غوجي، جنوب أوروميا.

وإدراج Gadaa من قبل اليونسكو، في عام 2016 كتراث ثقافي غير مادي للبشرية ، وهو نظام حكم ديمقراطي أصلي يمارسه شعب أورومو وينظم الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

بدأ الحفل بعد وصول أبا جاداس من الكونفدراليات الثلاث في غوجي، وهي أوراغا وماتي وهوكو إلى جانب مستشاريهم وأعضاء وفدهم إلى مي بوكو واستقروا في منزلهم المؤقت المسمى "قاشا".

يصادف اليوم الأول من غومي ، مؤتمر قادة غادا الذين يجتمعون لتشريع القوانين العرفية التي تحكم غوجي للسنوات الثماني القادمة.

ويقام نقل السلطة الفعلي، كل ثماني سنوات، ويشهد تناوب السلطة بين فئات Gadaa الخمس ؛ ومن المتوقع أن تعقد في الأسبوع المقبل في دالانا، وهارموفا، وروبالي، ومودانا وهالشيسا، بعد الانتهاء من التشريع من قبل غومي.