إضراب في قطاع التجزئة على مستوى ألمانيا غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا، العاملين في قطاع تجارة التجزئة إلى تنظيم إضرابات على مستوى البلاد غدا الجمعة. وذكرت النقابة اليوم الخميس: "هذا فقط أول إضراب ضمن الكثير من الإضرابات والإجراءات خلال الأسابيع القادمة".

جدير بالذكر أن الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية بشأن الأجور في قطاع تجارة التجزئة، متواصلة منذ أشهر. ولم تستطع مجموعة من الإضرابات، حتى في الأيام السابقة مباشرة للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، تغيير الوضع. وتطلب نقابة فيردي، ضمن عدة أمور في قطاع تجارة التجزئة، زيادة بما لا يقل عن 5ر2 يورو لكل ساعة عمل في جميع المناطق على مستوى ألمانيا. ويتم إضافة طلبات من النقابة أيضا وفقا لكل ولاية اتحادية. يشار إلى أن المباحثات على مستوى القيادات، وعلى النطاق الاتحادي، لم تسفر أيضا عن تحقيق أي أوجه تقدم مؤخرا. وتتهم النقابة أصحاب العمل بعرقلة المفاوضات.