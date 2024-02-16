أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة؟

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، كما يلي:

السبت 17 فبراير 2024

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت 17 فبراير، تشهد، أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 40 %، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما أضافت ، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس السبت، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

الأحد 18 فبراير 2024

تابعت الأرصاد، أن حالة الطقس الأحد القادم 18 فبراير، تشهد تواجد شبورة مائية، تمتد من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأكملت الهيئة، أن طقس الأحد القادم، يتأثر بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

من الإثنين 19 فبراير وحتى الأربعاء 21 فبراير 2024

استطردت الأرصاد، أن حالة الطقس من الإثنين 19 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير، تشهد تواجد شبورة مائية، تمتد من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.