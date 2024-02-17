شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ترامب 354.9 مليون دولار ومنعه من ممارسة الأعمال.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، دونالد ترامب 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.

كما منع القرار ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات. قضايا ضد ترامب وتعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف، فيما ألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر أيلول الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية.

وأضاف قائلا: إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.

وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مضيفا: "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض". اتهامات لدونالد ترامب واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.

بينما وصف ترامب الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.

كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأمريكية الكبرى. تغليظ العقوبة وقال القاضي إن خلافات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في تغليظ العقوبة.

وكانت أُدينت منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، كما سوى كيانان آخران يديرهما ترامب قانونيا مزاعم ارتكاب مخالفات رفعتها ولاية نيويورك.

وحكم القاضي في القضية دون هيئة محلفين، وكان ترامب وأبناه البالغان، دونالد الابن وإريك، متهمين في القضية، وأمر القاضي كلا الابنين بدفع أربعة ملايين دولار.