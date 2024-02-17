قاسم هاشم التقى رئيس البرلمان الجزائري والوفود المشاركة باجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اجتماعات اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقدة في مدينة القسنطنية الجزائرية، حيث التقى رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم أبو غالي ونقل إليه تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية مع "حرب الابادة التي يشنها العدو الإسرائيلي والتي توسعت لينال وطننا لبنان من جرائم العدو الاسرائيلي شهداء ودمار واستهدافات واسعة، وكأنه لا يكفيه احتلاله لارضنا وانتهاكاته لسيادة وطننا"، بحسب ما ذكر هاشم.

وشكر هاشم الجزائر على "الوقوف إلى جانب لبنان في كل المحطات، وكان داعما لكل القضايا اللبنانية والعربية".

وحمّل أبو غالي تحياته لبرّي وللبنانيين، وأبدى اسفه لما "يتعرض له لبنان والشعب الفلسطيني، وابلغ وقوف الجزائر بكل مستوياتها السياسية والشعبية الى جانب لبنان وفي كل المجالات التي يحتاجها.

هذا، والتقى النائب قاسم هاشم بالوفود البرلمانية المشاركة من سلطنة عمان وايران والعراق والمغرب وساحل العاج، وتم التأكيد في هذه اللقاءات على ادانة واستنكار الحرب الإسرائيلية في غزة.