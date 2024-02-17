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نملك قوة صاروخية قادرة على بلوغ إيلات.. حسن نصر الله: إسرائيل ستدفع ثمن قتل المدنيين دماء

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجمعة، إن "العدوان الإسرائيلي الذي حصل على مدينة النبطية والصوانة هو تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف المدنيين"، مضيفا أن ما حصل "أمر متعمد".

وأضاف نصر الله، في خطاب بثه التلفزيون: "أمام استهداف المدنيين أقول إن هدف إسرائيل من خلال قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة، والجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيده".

وتابع: "استهداف المدنيين لا يمكن أن يترك واستهداف المقاومة لكريات شمونة بعدد من صواريخ فلق وكاتيوشا كان ردا أوليا، وإسرائيل ستدفع ثمن قتل المدنيين دماء".

وأكمل حديثه قائلا: "نملك قدرة صاروخية دقيقة قادرة على بلوغ إيلات".

يأتي حديث نصر الله في ظل المحاولات الدولية لمنع تمدد الحرب في غزة إلى لبنان، حيث تعلو المخاوف من انفجار الوضع إثر التصعيد المستمر.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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