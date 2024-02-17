انت الان تتابع خبر بغداد.. انقاذ شاب حاول رمي نفسه من أعلى برج لكاميرات المراقبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإنزال شاب في مقتبل العمر حاول ان ينهي حياته برمي نفسه من أعلى برج لكاميرات محافظة بغداد في منطقة تقاطع الحارثية منصور قرب معرض بغداد الدولي وسط العاصمة".



وأضافت، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني أطلقت العديد من النداءات في سبيل إقناع الشاب بعدم رمي نفسه حتى تمكنت وبالوقت المناسب بإنزاله بسلام بواسطة عجلة السلم دون تسجيل اصابة الشاب بضرر"، مشيرة الى "تسليمه الى الأجهزة الأمنية المعنية وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

