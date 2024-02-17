أجواء مولد العارف بالله عبدالرحيم القناوي (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرت عدسة موقع "الخليج 365" جولة عبر البث المباشر داخل مسجد العارف بالله عبدالرحيم القناوي، تزامنًا مع مولده، الذي يشهد أجواء روحية ورواجًا تجاريًا كبيرًا.

ولد القناوي في بلدة ترغاي ببلاد المغرب الأقصى، وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، وأحكم دراسة العلوم الشرعية،

وجاء إلى مصر بعد أن نصحه العالم الصوفي القنائي مجد الدين القشيري بالاستقرار بها، وفي قنا التف طلاب العلم حوله ولعب وقتها دورًا بارزًا في مواجهة الخرافات ورواسب الفكر الشيعي، لذا قررت الدولة الأيوبية تعيينه فقيهًا عامًا لمحافظة قنا تكريمًا لدوره.